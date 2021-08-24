شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لـ 548 ممارسا صحيا في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد التراخيص القائمة في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن للمنشآت الصحية الخاصة، 247 ترخيصًا، شملت المستشفيات، والمجمعات، والصيدليات، والمختبرات، والعلاج الطبيعي، ومحلات النظارات.

وأظهرت إحصائية «الصحة» للتراخيص، خلال النصف الأول لعام 2021م، أن أبرز التراخيص الصادرة تمثلت في إعطاء 17 موافقة نهائية مثل «ترخيص - نقل ملكية»، وتجديد 8 تراخيص، و4 موافقات لإضافة نشاط، و39 موافقة مبدئية.

فيما بلغ عدد التراخيص الملغاة، 14 ترخيصًا، وعدد تراخيص الممارسين الصحيين 548 ممارسًا، والموافقات لأخذ مسحة كورونا 12 متعاقدًا مع مختبر معتمد، ومختبر واحد معتمد من «وقاية»؛ لإجراء فحص كورونا مباشرة في المنطقة.

وبلغ عدد المعاينات الميدانية 86 معاينة، إضافةً إلى 40 موافقة ندب، واعتماد 19 تسعيرة، و68 تبليغًا بالولادة، فيما بلغت اعتمادات تأييدات مكتب العمل 35 تأييدًا بالإضافة إلى 8 موافقات لأخذ المؤشرات الحيوية بالصيدليات.