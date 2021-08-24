شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 390 مخيما عشوائيا غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام 390 مخيما عشوائيا، بالقرب من التشاليح وأسواق المواشي بالدمام، إضافة إلى رصد 14 مخالفة، وذلك بالشراكة مع شرطة الظهران، ووزارة الحرس الوطني.

وأشار المواطن «محمد السبيعي» إلى تجربته السيئة في التخييم، بسبب اعتماد مواقع بعيدة من الخبر والدمام، ووجود الكثير من الأحواش والصنادق العشوائية، مطالبا الأمانة بإعادة إتاحة الأماكن الخاصة بالتخييم، في مواقع قريبة.

فيما قال المواطن «عبدالرحمن الفوزان»: إن ظاهرة الصناديق والأحواش العشوائية قديمة، ولن تنتهي إلا بحل جذري، يكفل لأصحاب المواشي حقهم، بتأجير أراض بسعر رمزي، وتكون متباعدة عن بعضها البعض.

وأوضحت البلدية أن إدارة المراقبة والنظافة، وبالشراكة مع شرطة الظهران⁧‫، تواصل حملات إزالة الصنادق والأحواش العشوائية بالقرب من منطقة التشاليح وأسواق المواشي، مشيرة إلى إزالة 62 صندقة وحوشا مخالفة للأنظمة.