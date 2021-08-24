مقترحات لتطوير الكوادر النسائية العاملة بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

عقدت الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية اجتماعها الدوري الأول، برئاسة رئيس الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، وحضور نائب رئيس الهيئة ابتهال بنت علي الجعيد، وأعضاء الهيئة.

تفاصيل الاجتماع:

وفي مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة كاميليا الدعدي بأعضاء الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية، وألقت كلمة بمناسبة توليها رئاسة الهيئة، وأكدت من خلالها على الثقة الكريمة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كما أشادت بالاهتمام الملحوظ الذي توليه القيادة الرشيدة لقاصدي بيت الله الحرام.

تطوير نسائي:

وناقشت رئيس الهيئة اللائحة التنظيمية للهيئة الاستشارية التطويرية النسائية والمجالات التطويرية المستهدفة للتطوير النسائي، كما تم عرض نموذج المقترحات التطويرية للخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام، واتُّخذت عدد من التوصيات التي سترفع إلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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