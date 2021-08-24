الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي

متابعات الخليج 365 - واس

قفزت أسعار النفط أكثر من 5% أمس، إذ عزز تراجع الدولار والصعود قوي لأسواق ‏الأسهم العالمية العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.‏

برنت يرتفع:

وأغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولار، أو 5.5%، ‏لتسجل عند التسوية 68.75 دولار للبرميل بعد أن لامست في أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 ‏مايو أيار عند 64.60 دولار.‏

خام القياس الأمريكي:

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولار، أو 5.6%، لتبلغ عند ‏التسوية 65.64 دولار للبرميل.

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