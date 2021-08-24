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شكرا لقرائتكم النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولار، أو 5.6%، لتبلغ عند التسوية 65.64 دولار للبرميل.
النفط يقفز أكثر من 5% بعد خسائر الأسبوع الماضي
أغلقت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولار
متابعات الخليج 365 - واس
قفزت أسعار النفط أكثر من 5% أمس، إذ عزز تراجع الدولار والصعود قوي لأسواق الأسهم العالمية العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.
برنت يرتفع:
وأغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولار، أو 5.5%، لتسجل عند التسوية 68.75 دولار للبرميل بعد أن لامست في أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 مايو أيار عند 64.60 دولار.
خام القياس الأمريكي:
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولار، أو 5.6%، لتبلغ عند التسوية 65.64 دولار للبرميل.
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