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المدني: لا إصابات أو وفيات في حريق الناقلة بطريق مكة – جدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

المدني: لا إصابات أو وفيات في حريق الناقلة بطريق مكة – جدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الدفاع المدني أنه لم ينتج عن حادثة الحريق في طريق مكة – جدة أي إصابات أو وفيات.

وباشر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا شب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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