الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

المدني: لا إصابات أو وفيات في حريق الناقلة بطريق مكة – جدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الدفاع المدني أنه لم ينتج عن حادثة الحريق في طريق مكة – جدة أي إصابات أو وفيات.

وباشر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا شب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.

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