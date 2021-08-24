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شكرا لقرائتكم المدني: لا إصابات أو وفيات في حريق الناقلة بطريق مكة – جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
وباشر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا شب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.
المدني: لا إصابات أو وفيات في حريق الناقلة بطريق مكة – جدة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أكد الدفاع المدني أنه لم ينتج عن حادثة الحريق في طريق مكة – جدة أي إصابات أو وفيات.
وباشر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا شب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.
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