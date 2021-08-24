، غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحركة حماس في غزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفصائل الفلسطينية أطلقت مضادات أرضية في أجواء القطاع

استهدفت غارات إسرائيلية، ليل الاثنين- الثلاثاء، عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفادت الأنباء باستهداف موقع لحركة حماس غرب خانيونس، وهو موقع القادسية الذي تعرض لقصف بخمسة صواريخ، فيما قامت طائرات إسرائيلية بشن غارة جديدة في محيط حي الزيتون شرق غزة وفي حي الشجاعية.



من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.

وكانت إسرائيل قد نفّذت غارات على القطاع السبت الماضي وعززت قواتها على حدوده، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.

وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع مختلفة من القطاع رداً على الأحداث التي شهدتها الحدود السبت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.

