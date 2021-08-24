، مندوب اليمن الأممي يحمّل "الحوثيين" مسؤولية عرقلة تقييم خزان "صافر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حذر من وقوع أكبر كارثة في البحر الأحمر في حال حدوث تسرب نفطي

حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم "صافر" بعد عرقلتها وصول الفريق الفني للأمم المتحدة لإجراء عمليات التقييم والصيانة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وتفصيلاً، حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في بيان، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الوضع في بلاده، من أكبر كارثة في البحر الأحمر في حال حدوث تسرب نفطي من الخزان بسبب الرفض المتكرر للمتمردين الحوثيين لصيانته.

ودعا السفير السعدي الأمم المتحدة مجددًا لتكثيف جهودها للوصول إلى الناقلة وإجراء المعالجات اللازمة دون تأخير قبل حدوث هذه الكارثة الوشيكة.

