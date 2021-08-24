، 5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية ،

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وصامطة وصبيا وضمد وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد البرك سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق المخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 01:59 AM
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الثلاثاء5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أن المنطقة تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وصامطة وصبيا وضمد وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة نجران سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والحرجة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء. وتشهد البرك سُحبًا رعدية حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق المخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
، 5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية وتدنٍّ في الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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