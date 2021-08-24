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قفزت أسعار النفط أكثر من 5% ، أمس الاثنين، إذ عزز تراجع الدولار والصعود القوي لأسواق الأسهم العالمية، العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.
وتفصيلا ، أغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولارات، أو 5.5 %، لتسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل بعد أن لامست في أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 مايو أيار عند 64.60 دولارا.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولارات، أو 5.6 %، لتبلغ عند التسوية 65.64 دولارا للبرميل.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 01:57 AM
أغلقت عقود خام برنت القياسي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولاراتأسعار النفط تقفز أكثر من 5% بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي
قفزت أسعار النفط أكثر من 5% ، أمس الاثنين، إذ عزز تراجع الدولار والصعود القوي لأسواق الأسهم العالمية، العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.
وتفصيلا ، أغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولارات، أو 5.5 %، لتسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل بعد أن لامست في أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 مايو أيار عند 64.60 دولارا.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولارات، أو 5.6 %، لتبلغ عند التسوية 65.64 دولارا للبرميل.
، أسعار النفط تقفز أكثر من 5% بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي ،
المصدر : الخليج 365
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