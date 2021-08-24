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أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ وذلك بسبب حادث مروري، نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية.
وتباشر فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية، ثم تطور إلى احتراق شاحنتَي نقل بضائع وعدد من المركبات، بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة؛ وذلك نتيجة حادث مروري.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 01:20 AM
بسبب حادث مروري نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية"مركز العمليات الأمنية": تحويل المركبات على "مكة– جدة" السريع إلى الطريق القديم
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ وذلك بسبب حادث مروري، نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية.
وتباشر فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية، ثم تطور إلى احتراق شاحنتَي نقل بضائع وعدد من المركبات، بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة؛ وذلك نتيجة حادث مروري.
، "مركز العمليات الأمنية": تحويل المركبات على "مكة– جدة" السريع إلى الطريق القديم ،
المصدر : الخليج 365
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