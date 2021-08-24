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الدفاع المدني: احتراق 10 مركبات في حريق طريق جدة -مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن الدفاع المدني في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، السيطرة على الحريق الذي اندلع في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة -مكة.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق أسفر عن احتراق الناقلة و10 مركبات، دون وقوع إصابات -ولله الحمد.

وكان مقطع فيديو قد وثق لحظة نشوب الحريق مساء الاثنين، في ناقلة المواد البترولية، فيما تتصاعد ألسنة اللهب، وسط محاولات رجال الدفاع المدني للسيطرة عليه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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