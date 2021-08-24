5 إيضاحات من «أبشر» بشأن بلاغ الهروب ورخصة القيادة وتأشيرة زوجة المواطن

الرياض - محمد عبدالله - بينت منصة أبشر عددًا من الضوابط بشأن إلغاء بلاغ الهروب وإمكانية التسجيل بالمنصة برقم الحدود وتأشيرة زوجة المواطن.

وقالت المنصة، في ردها على أبرز 5 استفسارات أسبوعية وردتها، إنَّ إلغاء يلاغ الهروب يتم من خلالها بالدخول على حساب المستفيد بالمنصة وإختيار أيقونات: «خدماتي - خدمات - الجوازات - تواصل» والضغط على أيقونة «طلب جديد» واختيار قسم البلاغات.

وبشأن تسجيل الزائر في المنصة قالت «أبشر»، إن التسجيل متاح للزائر برقم الحدود، وحول «ظهور ملاحظة للمستفيد في حالة الضغط على تسليم المركبة بخصوص عدم وجود رصيد كافٍ»، قالت المنصة إن شروط الخدمة تتطلب سداد رسوم نقل الملكية عبر المدفوعات الحكومية من خلال القنوات البنكية.

وبشأن ضوابط إصدار تأشيرة خروج وعودة لزوجة المواطن عند السفر خارج المملكة قالت المنصة، إنه يجب إصدار تأشيرة خروج وعودة لزوجة المواطن عند السفر من خلال «أبشر».

وردًا على تساؤل عن كيفية تجديد رخصة القيادة من خلال المنصة، قالت أبشر، إن ذلك يتم من خلال دخول المستفيد إلى حسابه في منصة أبشر ثم اختيار أيقونات: «خدماتي - خدمات - المرور - تجديد رخصة القيادة»، مع ملاحظة شرط الفحص الطبي.

اقرأ أيضًا:

منصة «أبشر» تحدِّد آلية إتمام إجراءات تفويض السيارة إلكترونيًا