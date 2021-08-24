حريق بمنزل مواطن في جدة.. والدفاع المدني يتدخل لإنقاذه

الرياض - محمد عبدالله - أنقذ الدفاع المدني مواطنًا بعد نشوب حريق في منزله بجدة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنّ مدني جدة أنقذ مواطنًا بعد نشوب حريق في منزله، وهو بصحة جيدة.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني قامت بتطوير المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ وفق أفضل المعايير العالمية بإستخدام خاصية البث الخلوي في بث رسائل التحذير والإنذار على الهواتف المتنقلة المتصلة بشبكات مزودي خدمات الاتصالات المتنقلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

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