نشرة أخبار «عاجل».. الإطاحة بمواطن أطلق النار في مناسبة اجتماعية.. ومجلس الأمن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض باليمن

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، ومنها موعد سريان قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، والقبض على مواطن لإطلاقه النار في مناسبة اجتماعية، وارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ34.3 مليون.

تبدأ المجمعات التجارية المغلقة، بعد غد الأربعاء، تطبيق قرار قصر العمل فيها على السعوديين.

وكانت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن البدء في تطبيق قرار توطين «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين»، وبدء تطبيقه اعتبارًا من يوم الأربعاء 25/12/1442 الموافق 04/08/2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة للقرار.

ألقت شرطة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على مواطن لإطلاقه النار في مناسبة اجتماعية.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض.

أكد سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن مبادرة توثيق العقود، تضمن لكل عامل سعودي أو أجنبي حقوقه إلكترونيًّا.

وأضاف، أن المبادرة من أهم المبادرات التي ساهمت في زيادة حوكمة العمل في القطاع الخاص؛ بحيث يكون لكل عامل (سعودي أو غير سعودي) عقد إلكتروني موثق، يوثق جميع حقوقه، على أن تتم الموافقة على هذا العقد من قبل الطرفين بشكل موثق يسهل حفظ حقوق الطرفين.

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 34,354,285 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت استمرار انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1127 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1156 حالة.

تفاعل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز مع حادثة فتاة عربة «فود ترك» ووجه بمتابعة حالتها.

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة».

حذَّرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، من التوقف عن تناول دواء «ابسكابان» من دون استشارة الطبيب.

وثَّق مقطع فيديو تجهيز غرف مزودة بالأجهزة الطبية داخل مدارس جازان في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

تصدرت 3 مناطق بالمملكة، اليوم الاثنين، عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، والبالغ إجماليه 360 حالة، وسجلت الرياض 94 حالة، ومكة المكرمة 64، والمنطقة الشرقية 39 حالة.

قال استشاري الأمراص المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورنا العامة والحرجة في المملكة؛ سببه الإقبال الكبير على الجرعة الثانية من اللقاح.

أطلق البنك المركزي السعودي تطبيقًا «مالي» كإحدى الأدوات التعليمية الفريدة في المملكة؛ لتعزيز الوعي والتمكين المالي للأطفال، وإعداد جيل مثقف ماليًا، يعي ويدرك أهمية المال، وضرورة الحفاظ عليه.

شدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على أن تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن أمر حيوي للغاية، كاشفًا أنه يسعى لفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حالة طوارئ في ولاية فيرمونت وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية؛ بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية هنري التي بدأت في الولاية أمس 22 أغسطس وما زالت مستمرة.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، اليوم الاثنين، الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية «عن بُعد»، وذلك يوم 31 أغسطس الجاري، لمناقشة 5 بنود أساسية، ضمن القيود الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

طوى نادي ليفربول، مساء اليوم الإثنين، صفحة متوسط الميدان السويسري شيردان شاكيري، بعدما أنهى إجراءات الانتقال إلى صفوف أولمبيك ليون، ليشد الرحال إلى الدوري الفرنسي لكرة القدم، في سوق انتقالات الصيف الجاري.