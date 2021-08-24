أخبار السعودية اليوم.. أمير حائل يتفاعل مع مقطع «فتاة الفود ترك».. واستشاري يوضح أسباب انخفاض حالات كورونا العامة والحرجة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين؛ حيث ألقت شرطة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على مواطن لإطلاقه النار في مناسبة اجتماعية، بينما أعلنت وزارة الصحة استمرار انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1127 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1156 حالة، وإلى التفاصيل:

أمير حائل يتفاعل مع مقطع «فتاة الفود ترك».. ويوجه بمتابعة حالتها

تفاعل أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز مع حادثة فتاة عربة «فود ترك» ووجه بمتابعة حالتها، جاء ذلك على ضوء تداول، رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفتاة التي كانت تبكي أمام عربة «الفود ترك»، بعد أن تعرَّضت لحادث مروري نتيجة اصطدام عربتها بسيارة أخرى في منطقة حائل.

مواطن يطلق النار في مناسبة اجتماعية.. وشرطة الرياض تضبطه

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لـ34.3 مليونًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الإثنين، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 34,354,285 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

استشاري يفسر سبب انخفاض حالات كورونا العامة والحرجة في المملكة

قال استشاري الأمراص المعدية الدكتور علي الشهري، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورنا العامة والحرجة في المملكة؛ سببه الإقبال الكبير على الجرعة الثانية من اللقاح،مضيفًا أن انخفاض الحالات الحرجة يتجاوز العشرات، مثمنا دور حكومة المملكة والمواطن والمقيم بالاستجابة للدعوات والتوجيهات (المتعلقة بفيروس كورونا).

5 إيضاحات من «أبشر» بشأن بلاغ الهروب ورخصة القيادة وتأشيرة زوجة المواطن

بينت منصة أبشر عددًا من الضوابط بشأن إلغاء بلاغ الهروب وإمكانية التسجيل بالمنصة برقم الحدود وتأشيرة زوجة المواطن، موضحة أنَّ إلغاء يلاغ الهروب يتم من خلالها بالدخول على حساب المستفيد بالمنصة وإختيار أيقونات: «خدماتي - خدمات - الجوازات - تواصل» والضغط على أيقونة «طلب جديد» واختيار قسم البلاغات.

منصة مدرستي.. رابط وآلية التسجيل للطلاب وأولياء الأمور

بينّت منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بُعد، آلية وخطوات تسجيل حساب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بها، موضحة كيفية قيام الطلاب وأولياء أمورهم بتفعيل حساباتهم من خلالها.

بالفيديو.. كيف تفاعل وزير النقل مع مطالب مسن في عسير؟

تفاعل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات الحيوية التي تنفذها الوزارة في منطقة عسير مع مطالب رجل مسن، وأنصت وزير النقل باهتمام لمطالب الرجل المسن، واعدًا إياه بالاهتمام بمطالبه.

الموارد البشرية: 3 مزايا لتوثيق العقود تحفظ حقوق العامل والقطاع الخاص

أكد سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن مبادرة توثيق العقود، تضمن لكل عامل سعودي أو أجنبي حقوقه إلكترونيًّا.

7 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن أن 7 مدن في المملكة، سجلت الأعلى حرارة اليوم الإثنين، موضحًا أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي الدمام 47.2 درجة مئوية، القيصومة والأحساء ورفحاء 46 درجة مئوية، الرياض والخرج والقصيم 45 درجة مئوية.

الأرصاد: أمطار وزخات برد على 4 مناطق غدًا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وزخات برد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة»، ووفقَا للتقرير، تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

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