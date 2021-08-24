جامعة الطائف: لا صحة لعدم توافر لقاح كورونا.. والجرعتان شرط الحضور

الرياض - محمد عبدالله - فندت جامعة الطائف ما تم تداوله بشأن مركز اللقاحات لديها، ونفت ما يُشاع عن عدم توافر لقاح.

وقالت الجامعة، في بيان، إنها بدأت التوعية بأهمية أخذ اللقاح (المضاد لفيروس كورونا) بجرعتيه من تاريخ 4 أغسطس الجاري وفق توجيهات وزارة الصحة.

وتابعت: تم إعلان مبادرة تحصين المستجدين بتاريخ 7 أغسطس 2021م، وتمت جدولتهم حسب أرقامهم الجامعية حرصًا من الجامعة على سلامتهم، كما تمت مخاطبة الطلبة وإصدار النشرات التوعوية بأهمية تلقي اللقاح بجرعتيه من خلال منصات «تويتر، الإيميل الجامعي، المرشدين والمرشدات منذ فترة مبكرة وتم حصر الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من قبل كلياتهم لتلقي اللقاح.

واستكملت: سبق إعلان آلية العودة الحضورية للطلبة والموظفين عبر عدد من التنبيهات بضرورة تلقي اللقاح وكانت على المرحلتين الأولى إنفاذا للتوجيهات الكريمة بعدم دخول المنشآت الحكومية إلا للمحصنين ابتداء من 1 أغسطس 2021م، تبعها التوجيه السامي الكريم بتاريخ 16 من الشهر ذاته، اشتراط الجرعتين لمنسوبي وطلبة الجامعة.

وقدم مركز اللقاح ما يقارب 50 ألف جرعة حتى هذه اللحظة ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية، بحسب بيان الجامعة.

وشددت الجامعة على التزامها بالتعليمات الواردة إليها لضمان عودة حضورية آمنة لطلبة الجامعة، مبدية ثقتها بوعي طلبتها ومدى التزامهم بالتعليمات والإجراءات في الحضور للمركز الوطني من خلال التسجيل عبر الرابط المعلن عنه سابقًا.

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