سيطر الدفاع المدني على حريق ناقلة بترولية و10سيارات أخرى، وتم إغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان من حي الزايدي إلى مكة وتحويل المسار إلى طريق جدة مكة القديم. وباشر الحادث 4 جهات هي الدفاع المدني ومرور العاصمة المقدسة وأمن الطرق وأمانة العاصمة المقدسة. وعلمت "دوت الخليج" بأن أسباب الحريق جاءت نتيجة تسرب الوقود من ناقلة المواد البترولية، كما أكد الدفاع المدني عدم حدوث أي وفيات أو إصابات.



كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق 11 سيارة على طريق مكة - جدة دون خسائر بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.