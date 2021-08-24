شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع ووزير الدفاع الروسي يناقشان تعزيز التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ا_ اتفاقية بين المملكة وروسيا تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري

لتقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، أمس، وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. وناقشا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، والسعي المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

ووقع سموه، مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع، وصل إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرمي ٢٠٢١" والذي انطلق أمس الإثنين، في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا بمنطقة موسكو.