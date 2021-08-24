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الفريق الأزيمع يبحث التعاون العسكري مع مدير أركان الجيش الباكستاني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

الفريق الأزيمع يبحث التعاون العسكري مع مدير أركان الجيش الباكستاني

متابعات الخليج 365 - واس

التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في الرياض أمس، بمعالي مدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني الفريق الركن محمد جراغ حيدر.

تعاون عسكري: 

وجرى خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري بين القوات المسلحة والجيش الباكستاني.

الفريق الأزيمع يبحث التعاون العسكري مع مدير أركان الجيش الباكستاني - متابعات الخليج 365 الفريق الأزيمع يبحث التعاون العسكري مع مدير أركان الجيش الباكستاني - متابعات الخليج 365 الفريق الأزيمع يبحث التعاون العسكري مع مدير أركان الجيش الباكستاني - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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