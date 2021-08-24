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شكرا لقرائتكم الفريق الأزيمع يبحث التعاون العسكري مع مدير أركان الجيش الباكستاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
الفريق الأزيمع يبحث التعاون العسكري مع مدير أركان الجيش الباكستاني
متابعات الخليج 365 - واس
التقى نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في الرياض أمس، بمعالي مدير عام الأركان المشتركة بالجيش الباكستاني الفريق الركن محمد جراغ حيدر.
تعاون عسكري:
وجرى خلال اللقاء تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والجيش الباكستاني.
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