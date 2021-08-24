خالد بن سلمان يوقع مع نائب وزير الدفاع الروسي اتفاقية تطوير التعاون العسكري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، بوزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو، وتم مناقشة سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

تحديات مشتركة:

وتابع الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات له عبر تويتر، أنه ناقش مع وزير دفاع روسيا السعي المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وكشف نائب وزير الدفاع أنه وقع مع نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين.



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