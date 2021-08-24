شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
وتابع أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
اعتراض وتدمير مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وتابع أنه يتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار