الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

تحويل المركبات على طريق مكة – جدة السريع إلى الطريق القديم بسبب حادث

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن تحويل المركبات على طريق مكة- جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ بسبب حادث مروري نتج عنه حريق في ناقلة مواد بترولية.

وباشر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا شب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.

مكافحة الحريق:

ونشر المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين عملية مكافحة الحريق، فيما لم يتضح بعدُ إن كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أو لا.



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