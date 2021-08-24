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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية رومانية أن إدارة نادي الاتحاد قد تقدمت بعرض للمدرب الروماني دان بيترسكو لقيادة الفريق الموسم الحالي.
وبحسب ما نقلت صحيفة ديجي سبورت الرومانية فإن الاتحاد تقدم بعرض قيمته ثلاثة ملايين يورو راتب للمدرب في موسمين.
هناك اسم آخر تردد في الصحف وهو كوزمين كونترا، لكن الاسم لا يلقى القبول الكاف لدى عشاق العميد.
وكانت إدارة الاتحاد قد قررت إقالة البرازيلي فابيو كاريلي على خلفية هزيمة الفريق في نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.
"رومانيان" على طاولة "الاتحاديين" لخلافة "كاريلي"محمد السيّد الخليج 365 2021-08-24
كشفت تقارير صحفية رومانية أن إدارة نادي الاتحاد قد تقدمت بعرض للمدرب الروماني دان بيترسكو لقيادة الفريق الموسم الحالي.
وبحسب ما نقلت صحيفة ديجي سبورت الرومانية فإن الاتحاد تقدم بعرض قيمته ثلاثة ملايين يورو راتب للمدرب في موسمين.
هناك اسم آخر تردد في الصحف وهو كوزمين كونترا، لكن الاسم لا يلقى القبول الكاف لدى عشاق العميد.
وكانت إدارة الاتحاد قد قررت إقالة البرازيلي فابيو كاريلي على خلفية هزيمة الفريق في نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
12:20 AM
كشفت تقارير صحفية رومانية أن إدارة نادي الاتحاد قد تقدمت بعرض للمدرب الروماني دان بيترسكو لقيادة الفريق الموسم الحالي.
وبحسب ما نقلت صحيفة ديجي سبورت الرومانية فإن الاتحاد تقدم بعرض قيمته ثلاثة ملايين يورو راتب للمدرب في موسمين.
هناك اسم آخر تردد في الصحف وهو كوزمين كونترا، لكن الاسم لا يلقى القبول الكاف لدى عشاق العميد.
وكانت إدارة الاتحاد قد قررت إقالة البرازيلي فابيو كاريلي على خلفية هزيمة الفريق في نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي.
، "رومانيان" على طاولة "الاتحاديين" لخلافة "كاريلي" ،
المصدر : الخليج 365
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