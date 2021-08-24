- 1/3
- 2/3
- 3/3
استهدفت غارات إسرائيلية، ليل الاثنين- الثلاثاء، عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، أفادت الأنباء باستهداف موقع لحركة حماس غرب خانيونس، وهو موقع القادسية الذي تعرض لقصف بخمسة صواريخ، فيما قامت طائرات إسرائيلية بشن غارة جديدة في محيط حي الزيتون شرق غزة وفي حي الشجاعية.
من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.
كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.
وكانت إسرائيل قد نفّذت غارات على القطاع السبت الماضي وعززت قواتها على حدوده، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.
وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع مختلفة من القطاع رداً على الأحداث التي شهدتها الحدود السبت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 12:35 AM
الفصائل الفلسطينية أطلقت مضادات أرضية في أجواء القطاعغارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحركة حماس في غزة
استهدفت غارات إسرائيلية، ليل الاثنين- الثلاثاء، عدة مواقع لحركة حماس في قطاع غزة، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، أفادت الأنباء باستهداف موقع لحركة حماس غرب خانيونس، وهو موقع القادسية الذي تعرض لقصف بخمسة صواريخ، فيما قامت طائرات إسرائيلية بشن غارة جديدة في محيط حي الزيتون شرق غزة وفي حي الشجاعية.
من جهتها، أطلقت الفصائل الفلسطينية مضادات أرضية باتجاه الطائرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.
كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل إضاءة في أجواء محيط موقع صوفا شرق رفح.
وكانت إسرائيل قد نفّذت غارات على القطاع السبت الماضي وعززت قواتها على حدوده، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية حينها بأن الطائرات الحربية استهدفت مواقع لفصائل فلسطينية وسط غزة بـ3 صواريخ.
وذكرت وسائل الإعلام أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي استهدفت مواقع مختلفة من القطاع رداً على الأحداث التي شهدتها الحدود السبت بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، حيث أصيب العشرات من الفلسطينيين، فضلا عن جندي إسرائيلي بجراح خطيرة.
، غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحركة حماس في غزة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع لحركة حماس في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.