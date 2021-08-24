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تباشر الآن فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية ثم تطور إلى احتراق شاحنتان نقل بضائع وعدد من المركبات بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة.
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" من واقع الحدث إلى أنه ما زالت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على الحريق بمساندة فِرق مساندة للحيلولة دون انتقال الحريق، ومحاصرته في موقعه. وقد تم تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 12:22 AM
محاصرة النيران وتأمين الموقع والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصاباتمدني العاصمة المقدسة يباشر حريقًا اندلع في ناقلة مواد بترولية ومركبات على طريق مكة- جدة
تباشر الآن فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية ثم تطور إلى احتراق شاحنتان نقل بضائع وعدد من المركبات بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة.
وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" من واقع الحدث إلى أنه ما زالت فِرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تسيطر على الحريق بمساندة فِرق مساندة للحيلولة دون انتقال الحريق، ومحاصرته في موقعه. وقد تم تأمين الموقع، والمحافظة على السلامة العامة حتى لا تقع إصابات.
"الخليج 365" ستوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.
، مدني العاصمة المقدسة يباشر حريقًا اندلع في ناقلة مواد بترولية ومركبات على طريق مكة- جدة ،
المصدر : الخليج 365
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