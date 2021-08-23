شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «اعتدال» من العراق: الفكر المتطرف عدونا المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، أن "الفكر المتطرف هو العدو المشترك الذي نكافحه سويًا. وأضاف خلال لقائه عدد من المسؤولين العراقيين في بغداد اليوم: "نسعد بتطوير التعاون لحماية الأجيال الحالية والمقبلة من مخاطر التطرف" . وأكد أن "جمهورية العراق الشقيقة تمتلك تجربة ثرية في محاربة الإرهاب ويستفاد منها في معرفة مكافحة الفكر المتطرف"، مشددًا على أن "مركز اعتدال بكل أدواته وما يضمه من كفاءات هو في خدمة دولة العراق ودعم جهودها في مكافحة أفكار وإيديولوجيات التنظيمات المتطرفة والإرهابية ". وبحث مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في الموضوعات والملفات ذات الاهتمام ‏المشترك، وسبل تبادل الخبرات ودعمها وتعزيزها. وأشاد الأسدي بدور مركز (اعتدال) وخبراته التي يمتلكها في مجال مكافحة الفكر المتطرف، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من العمل المشترك وتبادل الخبرات في مواجهة هذا الفكر للوصول بمجتمعاتنا والأجيال الحالية والمقبلة إلى بر الأمان. كما زار الدكتور الشمري والوفد المرافق له، مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، والتقى المدير العام للمركز علي ناصر، وقيادات المركز. وأوضح الأمين العام لـ اعتدال، أن "الزيارة إلى جمهورية العراق تأتي للتأكيد على الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين،"، وللاطلاع على الخبرات العراقية في مكافحة الفكر المتطرف، وتبادل وجهات النظر، والتنسيق للعمل في المشترك في هذا المجال، خصوصًا بما يمتلكه الجانبان من إمكانات وقدرات تساعد في الدفع بجهود مكافحة الفكر المتطرف نحو مزيد من التقدم".