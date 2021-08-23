شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض أدوات غسل الكعبة «الرقمي والميداني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وكالة شؤون المعارض والمتاحف اليوم معرض "غسل أدوات الكعبة المشرفة الرقمي، ومعرض غسل أدوات الكعبة المشرفة الميداني".

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن هذه المعارض المباركة تهدف لإبراز جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومتابعتهما لكل الخدمات التي تقدم بالحرمين الشريفين لضيوف الرحمن لكي يؤدوا عبادتهم بأمن وسلامة.

وفي الختام رفع الزهراني شكره وتقديره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حرصه واهتمامه لكل ما من شأنه تطوير منظومة العمل في الحرمين الشريفين، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.