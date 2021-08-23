هجوم كبير للجيش السوري ضد "إرهابيي درعا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن الجيش السوري هجوما كبيرا على المعارضة المسلحة في مدينة درعا في محاولة لاستعادة السيطرة على آخر معقل للمسلحين في جنوب سوريا.

ولا تزال الجماعات الإرهابية في بعض مناطق درعا تصر على عرقلة جميع جهود التسوية التي تبذلها الحكومة السورية لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة.



ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، الإثنين، فإن المجموعات الإرهابية الرافضة للتسوية اعتدت بقذيفة صاروخية على حي ميسلون المتاخم لطريق درعا- طفس ما تسبب بوقوع دمار بالمبنى المستهدف ومحيطه.

ويضاف اعتداء المجموعات الإرهابية اليوم الإثنين، على حي ميسلون إلى الاعتداءات المتكررة والتي كان آخرها الجمعة الماضي عبر استهدافها نقطة لقوات حرس الحدود المنتشرة على طول الحدود المشتركة مع الأردن

وقال مصدر عسكري كبير إن وحدات من الجيش السوري تطوقت المدينة وأقامت نقاط تفتيش جديدة على طريق دمشق السريع الرئيسي المؤدي إلى المعبر الحدودي الأردني، فيما أشار مصدر آخر بالجيش إلى أن القتال مستمر، لكنه لم يخض في تفاصيل.

