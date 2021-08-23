حريق في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24

متابعات الخليج 365 - جدة

باشر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا شب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.

مكافحة الحريق:

ونشر المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين عملية مكافحة الحريق، فيما لم يتضح بعدُ إن كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أو لا.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.



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