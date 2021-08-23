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شكرا لقرائتكم حريق في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-24
حريق في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع
متابعات الخليج 365 - جدة
باشر الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حريقًا شب في ناقلة مواد بترولية على طريق جدة السريع نتيجة حادث مروري.
مكافحة الحريق:
ونشر المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، صورًا تبين عملية مكافحة الحريق، فيما لم يتضح بعدُ إن كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أو لا.
“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.
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