الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

القبض على مواطن في الرياض بسبب التفحيط والسير عكس الاتجاه

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن مرور منطقة الرياض من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وذلك بسبب قيامه بالتفحيط والسير عكس الاتجاه وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

إحالة للهيئة المرورية:

وأكد سناب الداخلية أنه تم إيقاف متابعات الخليج 365 وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام بحقه.



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