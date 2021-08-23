بناء تطلق ثالث مراحل مشروع تاكسي بتكلفة 560 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية ثالث مراحل مبادرة “تاكسي” وتواكب معها تسليم 7 سيارات لسبعة مستفيدين من المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 560880 ريالًا.

وكانت الجمعية قد أطلقت المشروع الذي يلبي احتياجات وتطلعات عدد من مستفيديها لفتح مصدر رزق لهم.

مصادر متنوعة للدخل:

وأوضح مدير عام الجمعية بالإنابة، الدكتور عبدالله السبيعي، أن الاستمرار في المشروع سيحقق للمستفيدين مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة، وسيكون لها أثر إيجابي على اليتيم وأسرته، توفير وسيلة مواصلات ملائمة، امتلاك سيارة، تفعيل الشراكات المجتمعية، مضيفًا أن شركاء المشروع مشكورين هم شركة كيا وشركة الجبر للتمويل وولاء للتأمين.

مبادرة تاكسي:

وأشار السبيعي أن مبادرة تاكسي تتواكب مع رؤية 2030؛ حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المسئولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعيًّا في سوق العمل والمساهمة في تقليص البطالة.



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