توصية هامة من استشاري لأولياء الأمور بشأن فحص النظر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد بروفيسور طب وجراحة العيون الدكتور عبدالحميد الغامدي، أن 80% من حالات ضعف النظر لدى الأطفال يمكن علاجها من الفحص المبكر.

توصية هامة:

كما أوصى الغامدي، في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية اليوم الاثنين، أولياء الأمور بفحص أبنائهم والكشف المبكر على الأطفال للتأكد من مستوى النظر قبل أن تستمر معهم طيلة حياتهم.

وأضاف أن الأطفال عادة لا يشكون من ضعف النظر، وقد يكونون مصابين، لذلك يجب على الأباء والأمهات السعي للمتابعة لدى الطبيب.

وشدد الغامدي على أن هناك أبحاثًا تفيد بأن 16% من الأطفال في المرحلة الابتدائية يعانون من ضعف النظر، وأن 2% من الأطفال يستخدمون النظارات.

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