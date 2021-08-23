، ضابط معتقل بسجون ميليشيا الحوثي يحاول الانتحار بسبب التعذيب ،

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كشفت مصادر أمنية يمنية متطابقة عن قيام أحد الضباط المعتقلين تعسفيًّا في سجون ميليشيا الحوثي بمحاولة الانتحار من جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرَّض له هو وزملاؤه المعتقلون، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، نقلت "وكالة خبر" اليمنية عن هذه المصادر قولها إن أحد مديري أقسام الشرطة، وهو ضابط يُدعى "ر.ع"، حاول الانتحار من جراء التعذيب الوحشي الذي تعرَّض له على يد عناصر الميليشيا الحوثية.
وأوضحت المصادر أن العشرات من منتسبي وزارة الداخلية يعانون الويلات في معتقلات الحوثيين، مشيرة إلى أن الميليشيا اعتقلتهم بدون أي مسوغات قانونية.
واعتقلت ميليشيا الحوثي العشرات من الضباط بتهم تعسفية وكيدية؛ لرفضهم سياساتها، ولعدم موافقتهم على ما تقوم به من أعمال وحشية بحق المعتقلين المدنيين.
وكشف مصدر استخباراتي أن عددًا من مديري أقسام الشرطة بالعاصمة صنعاء تم اعتقالهم من قِبل "عناصر الأمن الوقائي" بتوجيهات من "وزير داخلية" الميليشيا عبدالكريم الحوثي، فيما لا يزال العشرات من الضباط معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بدون أي مسوغات قانونية.
ضابط معتقل بسجون ميليشيا الحوثي يحاول الانتحار بسبب التعذيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-23
كشفت مصادر أمنية يمنية متطابقة عن قيام أحد الضباط المعتقلين تعسفيًّا في سجون ميليشيا الحوثي بمحاولة الانتحار من جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرَّض له هو وزملاؤه المعتقلون، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، نقلت "وكالة خبر" اليمنية عن هذه المصادر قولها إن أحد مديري أقسام الشرطة، وهو ضابط يُدعى "ر.ع"، حاول الانتحار من جراء التعذيب الوحشي الذي تعرَّض له على يد عناصر الميليشيا الحوثية.
وأوضحت المصادر أن العشرات من منتسبي وزارة الداخلية يعانون الويلات في معتقلات الحوثيين، مشيرة إلى أن الميليشيا اعتقلتهم بدون أي مسوغات قانونية.
واعتقلت ميليشيا الحوثي العشرات من الضباط بتهم تعسفية وكيدية؛ لرفضهم سياساتها، ولعدم موافقتهم على ما تقوم به من أعمال وحشية بحق المعتقلين المدنيين.
وكشف مصدر استخباراتي أن عددًا من مديري أقسام الشرطة بالعاصمة صنعاء تم اعتقالهم من قِبل "عناصر الأمن الوقائي" بتوجيهات من "وزير داخلية" الميليشيا عبدالكريم الحوثي، فيما لا يزال العشرات من الضباط معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بدون أي مسوغات قانونية.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
11:51 PM
من جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرَّض له هو وزملاؤه المعتقلون
كشفت مصادر أمنية يمنية متطابقة عن قيام أحد الضباط المعتقلين تعسفيًّا في سجون ميليشيا الحوثي بمحاولة الانتحار من جراء التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرَّض له هو وزملاؤه المعتقلون، حسب "العربية نت".
وتفصيلاً، نقلت "وكالة خبر" اليمنية عن هذه المصادر قولها إن أحد مديري أقسام الشرطة، وهو ضابط يُدعى "ر.ع"، حاول الانتحار من جراء التعذيب الوحشي الذي تعرَّض له على يد عناصر الميليشيا الحوثية.
وأوضحت المصادر أن العشرات من منتسبي وزارة الداخلية يعانون الويلات في معتقلات الحوثيين، مشيرة إلى أن الميليشيا اعتقلتهم بدون أي مسوغات قانونية.
واعتقلت ميليشيا الحوثي العشرات من الضباط بتهم تعسفية وكيدية؛ لرفضهم سياساتها، ولعدم موافقتهم على ما تقوم به من أعمال وحشية بحق المعتقلين المدنيين.
وكشف مصدر استخباراتي أن عددًا من مديري أقسام الشرطة بالعاصمة صنعاء تم اعتقالهم من قِبل "عناصر الأمن الوقائي" بتوجيهات من "وزير داخلية" الميليشيا عبدالكريم الحوثي، فيما لا يزال العشرات من الضباط معتقلين في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بدون أي مسوغات قانونية.
، ضابط معتقل بسجون ميليشيا الحوثي يحاول الانتحار بسبب التعذيب ،
المصدر : الخليج 365
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