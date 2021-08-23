، "رينارد" يختار 25 لاعباً لقائمة الأخضر.. تحضيراً لمواجهتي فيتنام وعمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

اختار المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي " رينارد" 25 لاعباً لقائمة الأخضر، تحضيراً لمباراتي فيتنام وعمان، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وضمت قائمة الأخضر : ( محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، محمد خبراني، عبدالله مادو ، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، علي الأسمري، سلمان الفرج، سامي النجعي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري ".