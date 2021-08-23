شكرا لمتابعة خبر عن العتيق: السروريون هم مادة إخوانية بواجهة سلفية معدلة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الشيخ حمد العتيق عن مقاومة الأمير خالد الفيصل للإنحلال والغلو والتطرف، قائلا إن المشكلة في هذا البلد من تيارين أو تنظيمين هو الإنحلالي الذي لا يريد الإسلام والثاني المتطرف الإرهابي الذي لا يريد تشويه صورة الإسلام.

وأشار حمد العتيق خلال حواره بقناة الرسالة:"الأمير خالد الفيصل كلمات كثيرة وهو يردد مثل هذا الكلام"، لافتا:"التنظيم سعى بكل ما يستطيع للهجمة الشرسة على الأمير خالد الفيصل".

ولفت:"تنظيم الإخوان حاولوا قتل الشيخ عبدالعزيز بن باز معنويا في عيون السعوديين بالكذب والتدليس"، مبينا:"السروريون هم مادة إخوانية بواجهة سلفية معدلة، وهم من حاولوا خطف المجتمع السعودي ناحية العنف والتشدد والتكفير".