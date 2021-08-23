شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوضح الفرق بين أعراض متحور دلتا وفيروس كورونا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري عن مدى الشبه بين متحور دلتا وفيروس كورونا، قائلا إن أعراض متحور دلتا نفس أعراض فيروس كورونا ولكن بعض الدراسات في كندا وإسكتلندا أشارت إلى أن متحور دلتا قد يسبب أعراضا أشد تستوجب التنويم عن السلالات الأخرى.

وأوضح الاستشاري خلال قناة الإخبارية أن متحور دلتا هو الأكثر عدوى بضعفين عن السلالة الأولى والدراسات السابقة لمتحور كورونا قد يتسبب في أعراض أشد.

وتابع:"الكحة والالتهاب الصدري يكون أعلى من السلالات الماضية ولكن لا زالت الدراسات قليلة".