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إدراج فحص PCR للمعتمرين المغادرين وفق اشتراطات الناقل الجوي وبلد المعتمر "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر عن إدراج فحص PCR للمعتمرين المغادرين وذلك حسب اشتراطات الناقل الجوي، بالتزامن مع الشروط المعلنة لبلد المعتمر.

وأوضحت المصادر أنه في حال تم طلب الفحوصات الكاشفة عن فيروس قبل مغادرة المعتمرين،  فإنه سيتم عن طريق الشركات المرخصة بتقديم خدمات العمرة، وفق قناة "العربية".

 

وكانت المملكة استقبلت أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارجها بعد حوالى 18 شهرا من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كوفيد-19، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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