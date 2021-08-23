شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: نستهدف توثيق جميع عقود القطاع الخاص إلكترونيا بنهاية العام (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية " للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام بن عامر الحربي، أن مبادرة توثيق العقود" تضمن لكل عامل حقوقه إلكترونيا سواء كان مواطن أو أجنبي، مضيفا أنه جرى توثيق 60% من العقود، ومن المستهدف توثيق جميع العقود بحلول العام الجاري.

ولفت إلى أن المبادرة ساعدت في زيادة حوكمة القطاع الخاص بحيث يكون لكل عامل عقد موثق إلكترونيًا يوثق جميع حقوقه، مما يسهل حفظ حقوق الطرفين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأكد أن هذه المبادرة تضمن أن جميع العقود متوافق مع نظام العمل، فضلا عن تزويد الجهات المعنية ببيانات هذا العقد سواء لجان تسويات مادية للفصل بشكل سريع في أي نزاع عمالي، مضيفا أن ذلك سيقلل من التستر التجاري.