شكرا لمتابعة خبر عن الصناعات العسكرية تطلق منصة إلكترونية لربط قطاع الصناعات العسكرية بالمستثمرين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للصناعات العسكرية عن إطلاق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في القطاع العسكري، ويأتي إطلاق المنصة مع كافة المستثمرين المصرحين والمرخصين والمسجلين بالمنصة.

ويمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية المسجلة التعرف على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها

كما يمكن ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية لاسيما المصنعين الأصليين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات المملكة لاستضافة معرض الدفاع العالمي الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الدفاع.