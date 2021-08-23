شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العم سعود الشيباني يروي موقف مؤثر له مع شاب يرتدي الزي السعودي في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى العم سعود الشيباني موقف مؤثر لدى رؤيته شاب يرتدي الزي السعودي أثناء إقامته في صنعاء، مشيرًا إلى شعوره الكبير بالغربة في ذلك الوقت.

وقال "سعود": "شفت شاب لابس زي سعودي والعقال ناديت عليه وقولتله يا ولدي تعالى ظنيت إنه سعودي، قالي ايش تبغى واكتشفت انو مو سعودي".

وأضاف: "مهمها يغيب الإنسان عن وطنه يشتاق له ويجب أن يحافظ على وحدته الوطنية والدينية واحترام بلده وتمثيلها بأفضل شكل".

وتابع: "الوطن لا بديل له عند الإنسان الحر واحتضني رجال أفاضل أكرموني لـ17 عامًا حتى عدت إلى وطني في عام 2001".