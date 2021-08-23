شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. أضرار تحدث عند ارتكاب المقيم والمواطن جريمة التستر التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ماجد القصبي، وزير التجارة، عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر لستة أشهر إضافية.

وأوضح وزير التجارة أن الهدف من ذلك إتاحة الفرصة لمزيد من المنشآت التجارية بتصحيح وضعها والاستفادة من مزايا المهلة.

ويعد التستر التجاري جريمة إذ يساهم في تكدس السوق بالسلع المقلدة، كما يتيح للمخالفين ممارسة الاحتكار، كما تمكن المخالف من ممارسة الرشوة والتزوير، فضلا عن أن المخالف يمارس التهرب الضريبي والجمركي، وذلك وفقا لـ"العربية".

وتتيح فترة التصحيح استمرار الشراكة بين المقيم والمواطن، وتسجيل ملكية المنشأة باسم المقيم بصفته مستثمرًا، وإذا رفض المقيم التصحيح يحق لشريكه السعودي الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري أو التصرف بالبيع أو التنازل عن المنشأة.

كما يمكن للمقيم المتستر عليه الحصول على الإقامة المميزة واستكمال التصحيح أو مغادرة السعودية بصفة نهائية بعد تقديمه تعهدات.

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