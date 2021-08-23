بدء سريان قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين.. الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ المجمعات التجارية المغلقة، بعد غد الأربعاء، تطبيق قرار قصر العمل فيها على السعوديين.

وكانت وزارة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت عن البدء في تطبيق قرار توطين «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين»، وبدء تطبيقه اعتبارًا من يوم الأربعاء 25/12/1442 الموافق 04/08/2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة للقرار.

ووفق الوزارة، يسري قرار تطبيق قرار توطين «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين»، على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة.

يكون الاستثناء من القرار لعدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي هذه القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

وتباشر الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تقديم عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

وتمكّنت برامج رؤية المملكة 2030 من رفع نسبة التوطين في القطاع لتصل إلى 8% مع نهاية عام 2020م بعد أن كانت 2% في عام 2016م. كما أُطلق ولأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، حيث جرى الترخيص لـ 91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصًا تأسيسيًا.

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