مواطن يطلق النار في مناسبة اجتماعية.. وشرطة الرياض تضبطه

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة الرياض، اليوم الإثنين، القبض على مواطن لإطلاقه النار في مناسبة اجتماعية.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

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