أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب نايف السهلي

الرياض - محمد عبدالله - أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقب صلاة العصر اليوم، في مركز العيينة، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم نايف بن فهد السهلي.

ونقل أمير منطقة الرياض بالنيابة، إلى ذوي الشهيد تعازي ومواساة القيادة الحكيمة، معربًا عن تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد السهلي، عن شكرهم لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

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