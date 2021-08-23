مستشارة أسرية تضع روشتة التعامل مع الطفل الخجول

الرياض - محمد عبدالله - قدمت المستشارة الأسرية بسمة جمعة، نصائح للأهالي في محاولتهم لتجاوز أطفالهم حاجز رهبة المجتمع.

وقال: على الأسرة أن تتعامل مع رهبة الطفل للمجتمع بشيء من التدرج، لافتًا إلى ضرورة ألا يتم منح الطفل وتكليفه بأدوار كبيرة، وعلى الأسرة أن تعطيه ادوار صغيرة إلا أن يصبح متمرسًا.

وأضافت: ومن ثم يبدأ يمنحه أدوار كبيرة مثل مشاركته في نشاط طلابي او كشافة أو غيره من النشاطات التي تساعد الطفل على الاندماج في البيئة من حوله.

وأوضحت أنه بالضرورة ألا يكون الطفل وحيدًا طيلة الوقت هذا الطفل، وفي الوقت ذاته لا يتم إجباره على المشاركة في الأنشطة.

وتابعت: بعض المدرسين يركزوا على طلاب ما عندهم مشاكل في التعامل مع المجتمع ويجب علينا أن نهتم بالأطفال الذي لديهم خجل أو مشاكل في التعامل مع المجتمع.

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