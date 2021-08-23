منصة مدرستي.. رابط وآلية التسجيل للطلاب وأولياء الأمور

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة مدرستي الإلكترونية للتعليم عن بُعد، آلية وخطوات تسجيل حساب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بها، موضحة كيفية قيام الطلاب وأولياء أمورهم بتفعيل حساباتهم من خلالها.

وأوضحت منصة مدرستي، عبر موقعها الإلكتروني، أن تسجيل الدخول عليها يتم من خلال الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابع لنظام نور والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على هذا الرابط (من هنا)

تسجيل الدخول بمنصة مدرستي

وأوضحت منصة مدرستي طريقة تسجيل الطالب لحساب عبر موقع توكلنا وطريقة مصادقة الحساب مع برنامج مايكروسوفت أوفيس، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل دخول عبر الحساب الشخصي بتطبيق توكلنا من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- قم بادخال رقم الهوية والرقم السري ثم التالي.

- بعد ذلك اكتب رقم الكود السري.

- سيطلب منك إدخال رمز التحقق (وصول رسالة نصية) على رقم الجوال.

- اضغط على تبويب حسابي.

- اذهب إلى مربع بيانات مدرستي التعليمية.

- انسخ اسم المستخدم.

- اضغط على إرسال كلمة المرور وانتظر وصولها على رقم الجوال.

- بالتزامن مع وصول كلمة المرور سيتم تفعيل الحساب على برنامج تيمز

- توجه لمنصة مدرستي وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اضغط على تسجيل دخول حساب Microsoft Office من خلال الضط على الرابط التالي (من هنا)

- انسخ اسم المستخدم الموجود في بيانات منصة مدرستي على موقع توكلنا.

- إضافة كلمة المرور التي ستصل فورًا على رسائل الجوال.

- تحديث كلمة المرور الجديدة.

- قم بمصادقة الحساب بإحدى طريقتين؛ إما ادخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

وزير التعليم يؤكد استمرار منصة مدرستي

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قد أعلن، في وقت سابق من شهر مايو الماضي، استمرار منصة مدرستي والعمل على تطويرها في الفترة المقبلة، وذلك لرفع مستوى كفاءة نظام التعليم.

فيما كشفت وزارة التعليم، في وقت سابق، عن إنهاء أعمال المدارس على «منصة مدرستي»، وذلك تمهيدًا لإنهاء العام الدراسي الجاري، وذلك بعد تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1442هـ، للطلاب والطالبات.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، خلال المؤتمر صحفي في الثامن من أغسطس الجاري، عن أن طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

وقالت متحدث التعليم، في كلمتها إن طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية سيكون عامهم الدراسي حضوريًا بعد الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، بينما طلبة المرحلة الابتدائية ستكون دراستهم عن بُعد من خلال منصة مدرستي.

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