بالفيديو.. كيف تفاعل وزير النقل مع مطالب مسن في عسير؟

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات الحيوية التي تنفذها الوزارة في منطقة عسير مع مطالب رجل مسن، مستمعًا إليه باهتمام.

وأثناء افتتاح الوزير والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الطريق الرابط بين النماص والمجارة بعد تعثر 25 عامًا، طالب أحد كبار السن، وبشكل عفوي، الوزير بضرورة الانتهاء من طريق «النماص - بيشة»، وفق «الإخبارية».

وأنصت وزير النقل باهتمام لمطالب الرجل المسن، واعدًا إياه بالاهتمام بمطالبه.

والتقى المهندس الجاسر في محافظة النماص عددًا من المواطنين، واستمع إلى احتياجاتهم و تطلعاتهم نحو خدمات النقل، مستعرضًا أهم المشروعات الحيوية المنفذة في المنطقة، مؤكدًا خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز كفاءة مرافق ومشروعات وخدمات منظومة النقل؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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