القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، رحمها الله.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، رحمها الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، رحمها الله.

وقال سمو ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، رحمها الله، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

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