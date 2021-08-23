أكاديمي سعودي: حبوب الفيتامينات لا تساعد على زيادة أو نقصان الوزن

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمود الفقي، أن حبوب الفيتامينات لا تساعد على زيادة أو نقصان الوزن.

وقال الفقي، خلال لقاء مع برنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إن المؤشر الوحيد لنقصان وزيادة الوزن هي نتيجة أن الجسم لم يكتسب حاجته اليومية من السعرات الحرارية المتمثلة في الدهون أو الكربوهيدرات أو البروتين.

وأضاف الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة أن زيادة الوزن لها علاج واحد فقط، وهو رفع الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية ونقصان الوزن هي إن تقلل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية، وبما أن الفيتامينات لا تحتوي على إي سعرات فإنها لا تساعد على زيادة الوزن أو نقصانه، إلا أن هناك بعض الحالات تزود فيها الفيتامينات الشهية فيزداد الوزن بطريق غير مباشر.

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