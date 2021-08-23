الموارد البشرية: 3 مزايا لتوثيق العقود تحفظ حقوق العامل والقطاع الخاص

الرياض - محمد عبدالله - أكد سطام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن مبادرة توثيق العقود، تضمن لكل عامل سعودي أو أجنبي حقوقه إلكترونيًّا.

وأضاف الحربي لـ«الإخبارية»، أن المبادرة من أهم المبادرات التي ساهمت في زيادة حوكمة العمل في القطاع الخاص؛ بحيث يكون لكل عامل (سعودي أو غير سعودي) عقد إلكتروني موثق، يوثق جميع حقوقه، على أن تتم الموافقة على هذا العقد من قبل الطرفين بشكل موثق يسهل حفظ حقوق الطرفين.

وتابع أن المبادرة تضمن توافق جميع العقود في القطاع الخاص مع نظام العمل، من خلال العقد النموذجي الموحد، ويتم حاليا اشتراط توثيق العقد مع دخول أي عامل في سوق العمل، ثم تبدأ العلاقة العمالية مع تزويد الجهات والمحاكم العمالية ببيانات العقد للفصل بشكل سريع في أي نزاع عمالي، مشيرًا إلى 60% من العقود في القطاع الخاص هي عقود إلكترونية موثقة.

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